Rapport afdækker livsfarlige fejl på Vesterhavnen

De to væsentligste kritikpunkter drejer sig om manglende brandsikring og vandindtrængning. Om den manglende brandsikring står der blandt andet, at .. den største og mest alvorlig risiko ses for SWT-bjælker (kompositbjælke af stål og beton, red.) i kælder (og over vand), hvor menneskeliv ses bragt i fare ved manglende etablering af påkrævet brandsikring..

Bygning kan kollapse ved brand

Rapporten fortæller også, at der er afgivet urigtige oplysninger om brandsikring i byggeriets indledende fase, og at påtaler om manglende brandisolering i byggefasen ikke har medført etablering af brandsikring. I brandtilfælde vurderer man, at der er risiko for fatale konsekvenser ved kollaps af bygningen.

Borgmester Kenneth Muhs (V) er rystet over, at det står så grelt til med bygningerne på havnefronten.

- Jeg synes faktisk, det er noget svineri, at jeg skal stå her som borgmester og forholde mig til nogle bygninger, der er bygget for mange år siden, og hvor der er nogen, der åbenbart er ligeglade og giver urigtige oplysninger. Det synes jeg faktisk er noget svineri, siger borgmesteren.

Tidligere lørdag opfordrede Nyborg Kommune beboerne i alle fire boligblokke til ikke at benytte deres altaner, fordi en af altanerne sidder løst.

Utætte facader

Vand efter regnskyl og slagregn forårsager også problemer for bygningerne.

..Der er konstateret vand i kælder efter regnskyl i kombination med væsentlig vindpåvirkning. Hvordan vand når kælder kan ikke entydigt fastlægges. De beskrevne forhold omkring utætte facadeprofiler, kondens og manglende ventilering bag inddækninger og ved karme ses som væsentlige hovedårsager..

Jesper Roed bor i Vesterhavnen 15, og han er træt af, at den bolig, han havde tænkt skulle være hans sidste, er smækfyldt med fejl.

- Vi er vældig glade for at bo her, men vi er ikke så glade for bygherren, at han har lavet sådan noget lort, siger han.

Vandet, der trænger ind gennem facaderne, risikerer at forårsage korrosion af stålkonstruktioner, der reducerer deres bæreevne. Desuden medfører vandet problemer med indeklimaet i flere lejligheder

- Der er sparet så meget på det her byggeri, og der er så mange ting, der ikke er i orden. Så det undrer mig ikke, siger Jesper Roed og fortsætter.

- Det var ikke lige det, jeg havde forestillet mig, at jeg skulle bruge mit otium på. Jeg ville gerne ud og rejse og opleve verden og nyde børn og børnebørn sammen med min kone. Så det her er lidt en streg i regningen, siger han.