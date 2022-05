Rasmus skal få 5.000 potter roser på plads inden Touren: - Det er noget man kommer til at huske

Så mens 5.000 potter med roser hygger sig og får den rette, gule Tour de France-farve på Kertemindevejen nordøst for Marslev, er der travlt på Fredensvej på det vestlige Fyn, hvor FGU har adresse.

Og det er ikke småting, der skal produceres på FGU. De mange potter med roser skal over en strækning på 50 meter pryde en fynsk skråning, som kan ses fra både ruten og sofaer over hele verden.

- Det er en spændende opgave. Det er jo ikke en lille ting, vi bare lige skal lave. Det er noget man kommer til at huske, og altid kan se tilbage på, siger Rasmus Pedersen. Han er fra Haarby og går på tømrerlinjen på FGU.

Det er en vigtig brik i det store Tour de France-arbejde, som både Rasmus Pedersen og Rasmus Moth laver.

Brikkerne skal falde på plads og markedsføringen kører i disse dage på den store klinge og involverer alle fynske kommuner.

- Man kan se, at det begynder at tage form, at der er gule ting alle mulige steder, siger Sofia Wulff fra Destination Fyn. Hun arbejder med at markedsføre Fyn - her i forbindelse med at Tour-feltet kommer til Nyborg.

- Vi er jo en cykelø, så det rammer hele øen. Vi har også en helt ny cykelrute, Herregårdsruten, som kommer hele Fyn rundt, og som er oplagt, at vi markedsfører sammen med Tour de France, forklarer Sofia Wulff.

Så når FGUs og Rosa Danicas 50 meter lange blomsterdekoration er sat op, er det en del af målet om, at få de mange cykelgæster til at blive på Fyn og få en idé om, hvad Fyn er.

- Vi har verdens øjne rettet mod os. Det vil sige, at vi har en kendskabsgrad, som bliver større. Så der tænker jeg, det er prisen værd, siger Sofia Wulff og tilføjer:

- Vi har erfaring med, at når vi har et sportsevent, så tiltrækker det turister og gæster andre steder end lige der, hvor sportseventet bliver holdt.

Storebæltsbroen går også i gult

Det er ikke kun Fyn og Nyborg, som vil være klædt i gult, når tour-karavanen skifter landsdel fra Sjælland til Fyn.

Også Danmarks største bro, Storebæltsbroen, skifter til gult. Her er vil 385 LED-lamper på de to pyloner og ankerblokke være udskiftet, så der kan laves et farveskift til gult.

Broens lamper skulle alligevel udskiftes, og vil ikke kun kunne skifte til gult, men lyse broen op i rødt og hvidt, når den næste år fylder 25 år.