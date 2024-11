Redaktør vil huske Erling Bonnesen for særligt to sager

Ifølge TV 2 Fyns samfundsredaktør, Jakob Risbro, er det en stor fynsk stemme, der forlader politik med Erling Bonnesen (V).

Venstrepolitikeren annoncerede tirsdag, at hans tid på Borgen slutter med udgangen af valgperioden. Jakob Risbro vil særligt huske Erling Bonnesen fra to fynske sager:

- Den ene er fra 2014, hvor han kæmpede for at sænke Ærøsundfærgen til fordel for dykkerturisme. Det blev sænket under stort ståhej, og nu har man et kunstigt rev.

- Det andet, jeg vil huske ham for, er anlægsloven omkring Nyborg Slot, der bestemmer, at man kan bygge ved Nyborg Slot.