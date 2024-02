Redningsplan til 33 millioner rammer skoler og dagtilbud

Nyborg kommune har offentliggjort en form for redningsplan, der skal rette op på det udskældte socialområde. I forslaget skal der ansættes flere nye medarbejdere i forvaltningen. Samlet set skal der bruges 33 millioner til redningsplanen.

Men det har en pris. 40 millioner kroner skal der spares hvert år de kommende fire år.

Det fremgår af kommunens egen redegørelse, at det formentlig kommer til at gå ud over serviceniveauet på andre områder. Det rummer blandt andet skole- og dagtilbuddene.

En af dem, der har oplevet problemerne i Nyborgs socialforvaltning er Kenneth Juhl Markvardsen, der har en handicappet søn.

Tirsdag aften er han sammen med andre berørte forældre til informationsmøde i Nyborg.

- Vi forventer, at der kommer til at ske noget handling. Og det kommer vi til at holde dem op på, siger Kenneth Juhl Markvardsen.

- Jeg synes det er ærgerligt, at det er på skole- og dagtilbuddene, at der bliver sparet. Der hvor jeg bor, er skolerne i forvejen presset på økonomi, siger han.