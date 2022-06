Rejser, hoteller og Harry Potter-billetter: Se, hvad Jesper Nielsen har købt for 540.000 skattekroner

Han slutter sin skriftlige kommentar med, at han ikke har yderligere kommentarer, og det har dermed ikke været muligt for TV 2 Fyn at stille opfølgende spørgsmål.

Revisionsfirmaet BDO er hyret til at grave videre i bilagen for at undersøge, om der er mistanke om svindel.

Ud over sit engagement i musicaltalentskolen under Nyborg Ungdomsskole var Jesper Nielsen indtil april medlem af byrådet i Nyborg. Han forlod politik, da det kom frem, at han tidligere havde forsøgt at købe nøgenbilleder af en 17-årig.