Rekord for Storebælt: 1,3 millioner biler over broen i juli

Mere end 1,3 millioner biler kørte over Storebæltsbroen i juli. Det oplyser Sund & Bælt i en pressemeddelelse.

Selv om det igen er muligt for danskerne at rejse udenlands på ferie, tyder tal fra Sund & Bælt på, at mange alligevel har holdt sommerferien herhjemme.