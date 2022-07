Rekruttering halter: Kommune mangler over 30 faste medarbejdere i ældreplejen

Medarbejderne hos Egevang Plejecenter i Ullerslev må sommetider løbe ekstra stærkt.

I nogle perioder har det fynske plejecenter prøvet at have tre ubesatte stillinger, og det har gjort det svært at få vagtplanen til at hænge sammen.

Derfor har plejehjemmet været nødsaget til at dække vagterne ind med ufaglært personale.

- Det er en stor udfordring for os at få faglært personale. Det er rekrutteringen til de faglærte, som skaber de største problemer for os. Vi har gået længe her på plejecentret og har ikke kunne få ansat folk til vores stillingsopslag, siger Rikke Petersen.

Og Egevang Plejecenter står ikke alene med problemet i kommunen.

For Nyborg Kommune mangler på nuværende tidspunkt mellem 30 og 35 faste medarbejdere i ældreplejen, fortæller formand for Ældreudvalget i Nyborg Kommune Kaj Refslund.

- Det betyder noget for, hvad der skal nås i hverdagen. Der er altså nogen, der skal løbe stærkt, mens det samtidig halter rigtig meget med at få nye folk ind i vores system, siger Kaj Refslund (V).

- Når jeg kigger på vores budget, så har vi umiddelbart pengene til det. Det lyder voldsomt, men det som vi i virkeligheden mangler, er hænder.

Inden for det sidste halve år er det dog lykkedes for Egevang Plejecenter at få ansat personale. Men det har været en lang kamp for stedet, lyder det fra plejehjemslederen.

- Det skaber jo noget uro for vores faglærte personale, for de får jo rigeligt at se til, fordi vi ikke kan give alle opgaver til folk, som ikke har en uddannelse inden for faget, siger Rikke Petersen.

Antallet af ældre stiger

Derudover står kommunen ligesom flere andre kommuner over for en virkelighed, hvor antallet af ældre stiger de kommende år. I 2025 vil der på landsplan være 75.000 flere ældre over 80 år end i 2019 ifølge Kommunernes Landsforening (KL).



I flere af landets kommuner mangler der altså sygeplejersker og SOSU'ere i ældreplejen. Kommunerne kommer derfor til at stå over for rekrutteringsudfordringer på netop dette område, skriver Kommunernes Landsforening.

Tidligere har Kaj Refslund (V) udtalt, at Nyborg Kommune står til at mangle 250 medarbejdere i ældresektoren i 2030, hvis man fremskriver udviklingen.

Det kan få betydning for kvaliteten af plejen for de ældre, lyder det ifølge formanden for Ældreudvalget i Nyborg Kommune.



- Det er jo ikke alle, som skal have den samme type hjælp, men det betyder jo et eller andet for en efterspørgsel, som vi er nødt til at være ærlige over for, siger Kaj Refslund (V).

Kræver handling fra politikkens top

Nyborg Kommune har hoIdt en række borgermøder omkring udfordringerne med rekrutteringen. Lokalpolitikeren ved, at det er en kommunal opgave, men han kræver handling fra Christiansborg, hvis de ældre fortsat skal kunne forvente at have samme plejeniveau som i dag.

- Det er et værdifuldt emne, men jeg synes nogle gange, at det ikke bliver prioriteret nok af folketingspolitikerne.

- Hvis Folketinget forventer, at vi i højere grad skal levere mere service, men vi får egentlig ikke ressourcerne til det, fordi vi mangler hænder. Det er virkelig vigtigt, at vi behandler vores ældre på bedst mulig vis i deres sidste tid.

Rikke Petersen følger trop, for det handler i hendes øjne om at prioritere området i højere grad fra Christiansbog. Der er brug for, at folketingspolitikerne "taler faget op" og giver et økonomisk boost til området.

- Vi kan ikke klare det selv, så vi har brug for mere hjælp ovenfra, tilføjer hun.

Nyborg Kommune har tidligere haft slået job op til unge mellem 14 og 17-år, der vil give en hånd med på kommunens fem plejecentre. Her skal de hjælpe nogle timer hverdag være med til at gøre livet lidt mere spændende for plejecentrenes beboere og lette arbejdet for de ansatte.