Rektor på Nyborg Gymnasium: - Jeg havde ikke i min vildeste fantasi troet det

Og tillid har Henrik Vestergaard Stokholm heller ikke til Jesper Nielsen.

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi, troet det. Havde jeg vidst det, havde jeg aldrig entreret med manden, lyder det.

Han er jo ikke dømt for noget kriminelt, hvorfor skal samarbejdet så stoppe?

- Det er, fordi han igennem mange år har arbejdet med den her målgruppe, og det er bare ikke foreneligt, hvis man har relationer til unge, at det her foregår.

Nu skal eleverne høres

Henrik Vestergaard Stokholm vil derfor tage en snak med de elever, der har haft tilknytning til Jesper Nielsen.



- Jeg kommer til at tale med eleverne, som har haft med Jesper at gøre. Jeg vil selvfølgelig spørge ind til, om de har oplevet noget af den her karakter, siger han og tilføjer:

- Jeg er træt af forløbet, og jeg er skuffet over, at jeg ikke fik det her at vide. Det er fuldstændig uacceptabelt.

Jesper Nielsen har ikke svaret på TV 2 Fyns henvendelser, men kommenterede selv sagen på sin facebookside onsdag aften, hvor han kaldte det for "sit livs fejltagelse".