René smed tonsvis af kartofler på Storebæltsbroen:

1. juni 2023 blev trafikanter over Storebæltsbroen mødt af noget af et syn, da der lå kartofler spredt over kørebanen i både vestlig- og østlig retning. Bag aktionen stod vognmanden Rene Spang Jørgensen fra Give, og til Zetland fortæller han nu om kartoffelaktionen, der sendte ham 42 dage i fængsel - herunder 14 dage i arresten i Svendborg.

Ifølge vognmanden bundede hans aktion i stor utilfredshed med forslaget om, at lastbiler på over 12 tons skulle betale mellem en krone og to pr. kørt kilometer på de danske veje. Derfor samlede han sin lastbil op på en rasteplads på Sjælland, vender snuden mod Fyn, åbner lugen bagtil of vipper ladet, hvorefter ladningen af affaldskartofler vælter ud på kørebanen. I Nyborg ventede en ny ladning kartofler, og derefter gentog han sit kunststykke over Storebæltsbroen i retningen mod Korsør.

Herfra var planen, at han skulle samles op af sin kæreste, hvorefter de ville køre ind til København, hvor der var arrangeret en stor demonstration mod lovforslaget. Men så langt nåede han ikke. Rene Spang Jørgensen blev anholdt, og i dag afventer han stadig en afgørelse på de sigtelser, han er blevet præsenteret for.