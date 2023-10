Rod i juraen: Nyborg kommune må punge ud med 1,3 millioner

Det var egentlig meningen at Heimstaden, som for nyligt har bygget 60 lejeboliger på havnen i Nyborg, skulle have etableret en promenade ved kanalen i Nyborg Havn, som en del af anlægsaftalen med Nyborg Kommune.

Men rod i juraen i aftalepapirerne tvinger nu Nyborg Kommune til at punge ud med over 1 million kroner til projektet, viser et referat fra kommunens økonomiudvalg.

Nyborg Kommune kan nemlig ikke kræve niveaufri adgang, bestemt belægning og belysning på promenaden, da der aldrig er lavet en servitut om netop det.

Derfor anbefaler Økonomiudvalget nu byrådet, at man siger "ja" til et forlig med boligselskabet, som betyder at Nyborg Kommune bidrager med 1,3 millioner fra anlægsreserverne til projektet.