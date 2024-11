Røde Allan forsvandt fra banegård - så fik Martin et altafgørende tip

Troede Røde Allan var død

Faktisk var han 90 procent overbevist om, at han havde fundet sin kat død ved Nyborg. Men et opslag på facebook mandag aften viste sig at være et gennembrud i eftersøgningen på Røde Allan.

- I går aftes var der en kvinde, der lagde et opslag på Facebook om, at hun havde set den i bussen på vej til Faaborg. Det billede var taget klokken 19 den 13. oktober, så det var det spor, vi havde.

Ifølge Martin Stenmann var der en person, der var set tage katten med ud ved et stop i Hesselager.

- Da jeg fik tippet i dag, tog jeg straks til Hesselager, fortæller han og fortsætter:

- Jeg kørte rundt i nabolaget og talte med nogle lokale. Så fik jeg et opkald fra en beboer, der havde set min efterlysning på facebook. Hun fortalte, at hun havde en rød kat, som de havde taget ind.

Det viste sig at være Røde Allan.