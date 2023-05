Royal Run-arrangør ærgrer sig over mangel på unge løbere

Aldrig før har så mange danskere ønsket at deltage i motionseventet Royal Run, de mandag finder sted i en række byer i Danmark.

Men et problem nager stadig arrangørerne. Man har svært ved at tiltrække løbere i aldersgruppen 16 til 30 år.

Det fortæller Morten Mølholm, der er administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund og med i Royal Runs styregruppe.

- Vi har rigtig godt fat i de midaldrende og en del ældre, men vi har problemer med at tiltrække unge, siger han. Det er noget, som vi vil kigge på frem mod næste år. Hvordan kan vi skabe Royal Run, så det i højere grad bliver en ungdomsfolkefest? De unge er vigtige for os i fremtiden.

Organisationen har et mål om, at Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. Med over 93.000 deltagere vil Royal Run slå rekord igen i år. Sidste år havde 91.763 tilmeldt sig folkefesten i kondisko.