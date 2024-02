Rystet og tilfreds: Rød reaktion i Nyborg på børneudspil

Det er en rystet rød opposition i Nyborg, der ser frem imod fire lange år med besparelser på 40 millioner kroner frem til 2029.

For mens der er tilfredshed med administrationens nye handleplan for det specialiserede socialområde og de 33 millioner kroner, som man har fundet inden for de eksisterende økonomiske rammer i 2024, så ser både Socialdemokratiet og SF sorte skyer for kultur, daginstitutioner og skoler de efterfølgende fire år.

Årsagen er forslaget om at finde 40 millioner kroner i hvert af årene for at få budgetterne tl at hænge sammen.

- Det kommer til at kunne mærkes i hele organisationen, og når vi taler om skoler og daginstitutioner kan man kun finde de penge ved at fyre personale, siger formand for skole og dagtilbudsudvalget Suzette Frovin (SF).