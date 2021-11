S og Sonja tabte i Nyborg - men får alligevel klima og kulturen

Her sad Per Chrone Jespersen fra Socialdemokratiet ellers for bordenden.

Klimaudvalget bliver i modsætning til det tidligere udvalg for grøn omstilling et fast udvalg.

Desuden får Socialdemokratiet fritids- og kulturudvalget og beholder beskæftigelsesudvalget.

Den nyvalgte konservative kandidat Michael Gertsen, der pegede på Kenneth Muhs (V) som borgmester, får 1. viceborgmesterposten, efter at Carsten Kudsk fra Vi Lokale Demokrater er røget helt ud af Nyborg Byråd.

- Jeg glæder mig rigtig meget til, at Socialdemokratiet skal sidde for bordenden af Klima- og Naturudvalget, så vi kan få sat fut under den grønne omstilling, og med formandsposten i Fritids- og Kulturudvalget kan vi være med til at fremme "foreningsløftet", der blandt andet indebærer et års gratis kontingent til skolebørn, siger Sonja Marie Jensen (S).

Forslaget blev lanceret i valgkampen af Socialdemokratiet og SF.

Socialdemokraterne har ikke sat navne på, hvem der skal være formand for de tre udvalg, der går til partiet.

Sonja Marie Jensen har selv været formand for beskæftigelsesudvalget.