Så du det også? Pludselig cirklede fly rundt i luften

Opkalderen undrede sig over, at et passagerfly fra Jettime cirklede rundt over Nyborg og Storebæltsbroen. Ved nærmere undersøgelse kunne TV 2 Fyn selv konstatere, at flyet, der var lettet fra Københavns Lufthavn mod den kanariske ferieø Tenerife, var vendt om ved Nijmegen i Holland og fløjet retur til Københavns Lufthavn. Men årsagen til det, og hvorfor flyet havde cirklet rundt over Storebælt, fremgik ikke umiddelbart af flyradaren.

Heldigvis kunne pressevagt ved Naviair Jan Eliassen give er forklaring:

- Flyet havde et teknisk problem og ønskede at vende tilbage til Københavns Lufthavn. Men inden landing skulle flyet brænde lidt brændstof af, og derfor cirklede flyet rundt over Storebælt, inden det kunne lande igen, siger han uden at kunne komme nærmere ind på, hvad det var for nogle tekniske problemer, der opstod.