Tirsdag aften var der mildest talt dårlig stemning ved et byrådsmøde i Nyborg Kommune. Her blev godkendelsen af borgerådgiverens årsberetning for 2023 diskuteret, og det var noget, der fik Kaj Refslund (V) og Sonja Marie Jensen (S) til at skyde med skarpt efter hinanden.

Diskussionen mellem de to byrådsmedlemmer begyndte, da Kaj Refslund i et forsvar for sin partifælle og borgmester i Nyborg Kommune Kenneth Muhs (V) beskyldte Sonja Marie Jensen for at gå efter manden i stedet for bolden, som du kan høre i videoen herunder: