Sådan kommer du billigere over Storebæltsbroen - nyborgenserne har luret hvordan

I Nyborg kører ekstraordinært mange små biler rundt. Biler, som er under tre meter, og som kun har plads til to personer.

- Det vrimler med dem, siger pendleren Ivan Nielsen, der kører i sin lille Toyota iQ fra sit hjem i Nyborg til sin arbejdsplads i Vordingborg.



Og det giver egentlig meget god mening. Det er nemlig billigere at køre over Storebæltsbroen i en bil, der er under tre meter lang.

- Nogle gange holder der tre hvide ved siden af hinanden på parkeringspladsen. Så skal man lige tjekke en ekstra gang, hvilken der er ens egen, siger han.

Eftertragtede brugte biler

Hos P. Christensen i Odense, der forhandler Mercedes-Benz' Smart Fortwo, fortæller salgsdirektør Jan Meier, at det giver god mening, at der er flere af dem tæt på Storebæltsbroen.

- Det er en bil, som generelt bliver brugt til pendling. Især her på Fyn og på det vestlige Sjælland. Der er flere af vores kunder, der kører fra Odense til København hver dag, siger han.

Tal fra P. Christensen viser, at der i Nyborg findes 34 smartbiler, i Svendborg findes der 40, mens der i Assens findes seks smartbiler. Derudover kører et ukendt antal Toyota iQ rundt.

Toyota iQ bliver ikke produceret længere, og derfor er det svært at finde en brugt, der stadig er i god stand.



Hos Toyotaforhandler Mogens Frederiksen Automobiler i Nyborg fortæller afdelingsleder Niels Østergaard, at når der kommer en Toyota iQ ind, er den lige så hurtigt solgt igen.

- De går som varmt brød, når de kommer ind. Lige så snart, at der kommer en til salg, er den væk på no time, siger afdelingslederen.

Også hos Simons Auto i Nyborg har man lagt mærke til, at der er en del af de små biler på Vestfyn.



- Bare i næste uge har vi seks Smarts, der skal til service. Vi talte om tidligere i dag, at det var mange, siger Kasper Madsen, der er værkfører hos Simons Auto.

Billigt at pendle i en lille bil

Når en almindelig personbil kører over Storebæltsbroen, koster det 245 kroner. Mens Ivan Nielsen og de andre pendlere i de små biler kan nøjes med at betale 101 kroner.

Det kan endda blive endnu billigere, hvis man har en pendleraftale, som omkring 2.000 danskere har.

Med en pendleraftale koster det 85 kroner om dagen for en personbil og 42 kroner om dagen for en bil som Toyota iQ eller Smart.

Samtidig kan 110 kroner trækkes fra i skat, hvis man krydser broen på grund af arbejde.

Flere politikere har under valgkampen lovet at sænke eller helt fjerne betalingen for at køre over Storebæltsbroen. Der er dog fem årsager til, at det med stor sandsynlighed alligevel ikke kommer til at ske.