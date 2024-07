Der kommer til at gå næsten to år før der falder dom i sagen om aflæsning af kartofler på Storebæltsbroen.

Retten i Svendborg oplyser til Ritzau, at sagen er berammet til seks dage næste år. Første dag er 17. marts, og den sidste er 30. april. Dermed er det to godt to år siden hændelserne fandt sted, når der afsiges dom.

Fire mænd er tiltalt i sagen, der tog sin begyndelse i de spæde timer af 1. juni 2023, hvor "adskillige tons" kartofler ifølge anklagemyndigheden blev aflæsset på motorvejen.