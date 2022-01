Savner hjælpende hænder: Frivillig til Tour de France - er det noget for dig?

Ifølge Kenneth Muhs vil Nyborg i dagene omkring 2. juli være på den anden ende, når verdens største cykelkaravane indtager i Danmark.

Nyborg er nemlig 2. juli målby, når cykelrytterne - forhåbentlig med sidste års toer, danske Jonas Vingegaard i spidsen, - på 2. etape kommer drønende til Fyn. Og det bliver ikke bare en fest for cykelentusiaster, men en folkefest for hele byen, siger borgmesteren.

For at det kan ske, har han og de andre involverede brug for hjælp, som sagtens være din hjælp.

- Der skal rigtig meget planlægning til, men der skal også rigtig mange frivillige til.

- Og det er det, vi skyder i gang nu.

- Ud over de rigtig mange frivillige i foreningerne, så laver vi et fællesskab omkring de frivillige, hvor vi gerne vil have en masse mennesker til at melde sig og være en del af den her gigantiske oplevelse, siger en entusiastisk Kenneth Muhs.

Endelig Tour-tid i Nyborg

Han har sammen med en større stab af mennesker ventet på, at det skulle blive Tour-tid i Nyborg.

Touren skulle have været i Danmark sidste år, men på grund af coronasituationen og Danmarks værtsskab ved EM i fodbold, blev det udskudt, så det altså bliver den 109. udgave af det klassiske cykelløb, som behøver frivillige på fynsk jord.

Du behøver ikke nødvendigvis, at være fra Nyborg eller kommunen, siger Kenneth Muhs:

- Det er jo både fra heromkring, men man kan også melde sig til, hvis man kommer længere væk fra.

Fællesskabet har fået navnet "Nyborg volunteers" og er ikke ment som en engangsforestilling og så farvel og tak for indsatsen.

Tour de France vil fungere som startskuddet på "Nyborg volunteers" som er et nyt tiltag.

- Når vi går fra et Tour de France, så vil vi gerne have det, vi kalder "legacy", eller vores arv, med.

- Det er, at vi har fået noget med, som vi kan bruge også efterfølgende. At vi har et frivilligt fællesskab, vi kan bruge til at skabe andre store aktiviteter, eller at man socialt derude kan bruge. Så vi håber på, at folk bredt melder sig til, og det er vi sikre på, at vi kan lykkes med, siger borgmesteren.