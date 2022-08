Se billederne Den russiske flåde sejler gennem dansk farvand

- Det er nærmest fast tradition, at russiske skibe og ubåde sejler gennem dansk farvand for at komme til flådeparaden i Østersøen, siger han i pressemeddelelsen.

Det er helt normal procedure, at Forsvaret holder øje, når et statsskib passerer gennem dansk farvand. Det er en af Søværnskommandoens Nationale Maritime Operationscenters hovedopgaver, fortæller Per Ring Henriksen.

Det beror på en vurdering i hvert tilfælde, om et fremmed statsskib er af særlig interesse og dermed skal følges gennem dansk farvand. Generelt gælder det, at alle orlogsfartøjer fra ikke-Nato-lande har særlig interesse, siger han.