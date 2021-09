Se med live: Følg løberne hele vejen over Storebæltsbroen

Det er 8. gang, Broløbet afholdes på Storebæltsbroen. Løberne starter klokken 15.30 fra Korsør (halvmaraton) og Sprogø (10 kilometer).

TV 2 Fyns fotograf starter i Korsør, så han skal både krydse højbroen og langbroen, inden han er i mål i Nyborg.

For voksne er det muligt at løbe distancerne halv- og kvartmaraton. Det svarer til enten cirka 21,1 kilometer eller cirka 10,6 kilometer. For børn er det muligt at løbe en distance på 2,5 kilometer.

Op mod 15.000 løbere kan deltage i lørdagens løb, oplyser Broløbet Storebælt på sin hjemmeside. Alle løbene starter klokken 15.30.