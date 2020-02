Se ruten: Her er den fynske Tour-etape

Nu kan planlægningen af Tour de France på fynsk endelig begynde. Tirsdag er de præcise ruter for etaperne til næste års cykelløb blevet præsenteret for både ryttere og fans på et pressemøde i Vejle.

Hidtil har det været kendt, hvor etaperne får start og mål, men hvor rytterne præcis skal køre, og hvad de kommer forbi undervejs, har endnu ikke været kendt. Indtil nu.

Anden etape har mål ved McDonalds i Nyborg, men inden da starter etapen i Roskilde og kører mod nordvest gennem Holbæk, før rytterne skal krydse tre kategoriserede bakker omkring Asnæs og Ordrup.

De første bjergpoint deles ud på 'Cote d'Asnæs Indelukke', hvor afslutningen blev kørt under DM i 2016 med Alexander Kamp som sejrherre.

Storebæltsbroen kan blive afgørende

Vinden på Storebæltsbroen kan få afgørende betydning på etapen fra Roskilde til Nyborg Foto: TV 2 Sport

Herefter kører rytterne igen mod syd og en pointspurt i Kalundborg, inden de følger kysten mod Korsør og Storebæltsbroen.

Broen strækker sig over i alt 18 kilometer, hvor der vil være risiko for kraftig sidevind, som kan skabe huller i feltet, inden rytterne rammer opløbsstrækningen i Nyborg.

Løbsarrangøren, ASO, forventer, at et splittet felt vil krydse målstregen, og at tidstabene kan få afgørende betydning for, hvem der slutter etapen i den gule førertrøje.

Det er endnu ikke besluttet, om broen lukkes i begge retninger eller kun vestgående.

Anden etape går fra Roskilde til Nyborg og bliver i alt 199 kilometer lang. Foto: ASO

