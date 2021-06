Se undervandsvideo: 50 dykkere fjerner bildæk og indkøbsvogne fra marina

- Vi ser, der ligger affald på bunden i alle mulige forskellige former. Og det vil vi jo gerne have op, så det ikke ligger dernede og forurener, så vi kan blive ved med at nyde det liv, der er under vandet, siger Tobias Theil Madsen, der er medarrangør og dykkerinstruktør i Diving 2000.

Frivillig indsats i fynsk farvand

Dykkerkorpset består udelukkende af frivillige kræfter, der gerne vil være med til at forbedre havmiljøet.

- Vi har til daglig kontakt med rigtig mange dykkere, som nyder at dykke, og som nyder at opleve det liv og den fauna, der er under vandet, siger Tobias Theil Madsen.

Desværre er det efterhånden jævnligt, at dykkerne støder på affald i det fynske farvand. Dagens fangst bød på alt fra små dåser til store, rustne cykler.