TV 2 Fyn har den seneste tid beskrevet, hvordan sagsbehandlingen på børne- og handicapområdet i Nyborg Kommune har svigtet flere af kommunens borgere.

Flere forældre har derudover fortalt om deres kamp mod kommunen, mens politikerne skiftes til at pege fingre ad hinanden om embedsværket.

Nu begynder det at pible frem med flere historie fra folk, der har kæmpet mod kommunen i kampen for at få hjælp. Det sker i Facebook-gruppen "Svigtet i Nyborg", der i øjeblikket har 64 medlemmer, siden den blev oprettet for lidt over et døgn siden.

