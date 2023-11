På Nyborg Private Realskole har eleverne fået den ide, at de vil lave en tøjbank på skolen, hvor man fremover kan bytte et stykke tøj til et nyt stykke tøj. Så i stedet for at smide tøj ud, som andre kunne have interesse for, kan man bytte sit tøj til noget nyt og pænt.

Eleverne vil nemlig gerne bidrage til at passe på planeten, og en tøjbank kunne være det første skridt i en grønnere og mere bæredygtig retning.

Og tallene viser da også et behov for at gøre noget. Ifølge Forbrugerrådet Tænk står tøjindustrien for 10 procent af verdens samlede udledning af CO2 - og hvis man udelukkende kigger på danskerne, så køber de i gennemsnit 15 kilo nyt tøj om året.