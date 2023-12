En gruppe forældre til børn, som er blevet syltet og svigtet i socialsager i Nyborg Kommune, var i dag mødt op for at tale i spørgetiden ved et byrådsmøde.

Fem af forældrene tog mikrofonen, og talte direkte til politikerne om de oplevelser, som forældrene har haft gennem både syv og otte år, med sager som har virket endeløse.

Se talerne i videoen herover.