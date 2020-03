Selvstændig frisør efter pressemøde: - Helt lettet er jeg ikke

Frisør Laura Jørgensen fra Nyborg lagde saks og kam på hylden klokken 10 onsdag formiddag ligesom mange andre frisører landet over.

Hun er en af dem, der ventede spændt på finansministerens og ehvervsministerens udmelding klokken 12.

- Det bedste ville jo være, hvis coronaen forsvandt helt, siger frisøren.

Læs også Hastebehandlet: Odense Kommune klar med hjælp til erhvervslivet

Hun fulgte derfor også pressemødet tæt – et pressemøde, der potentielt kunne afgøre hendes forretnings fremtid. Og meldingen var da også god, men hun er alligevel skeptisk omkring fremtiden.

Et af initiativerne skal blandt andet give selvstændige og iværksættere mulighed for at blive kompenseret for omsætningtab på op til 75 procent, hvis de mister op til 30 procent af omsætningen.

- Jeg ser det som en god håndsrækning, men jeg er bekymret for, om det er nok, siger Laura Jørgensen.

De nye initiativer De initiativer, som de to ministre præsenterede på et pressemøde klokken 12, rækker ud til både selvstændige og iværksættere, men også til virksomheder, der er blevet særligt udsatte i forbindelse med coronaudbruddet. Det første initiativ skal blandt andet give selvstændige og iværksættere mulighed for at blive kompenseret for omsætningtab på op til 75 procent, hvis de mister op til 30 procent af omsætningen. Tab på op til 23.000 kroner om måneden i tre måneder. Desuden ville regeringen også støtte de virksomheder, der er blevet bedt om at lukke af myndighederne eller virksomheder der mister mindst 40 procent af omsætningen. Her ville regeringen give et tilskud på op til 80 procent til virksomhedernes faste udgifter, så de bedre kan holde sig ovenvande. De to initiativer er forslag fra regeringen, og de skal forhandles med Venstre klokken 14. Se mere

Der er stadigt noget, der skal betales

Selvom hun er taknemmelig for håndsrækningen, er der stadig tvivl at spore hos frisøren.

- Det kommer an på hvor lang tid det varer. Det er helt afgørende, siger hun og fortsætter:

- 80 procent af udgifterne til husleje, koda, vand og så videre er jo det hele, men der er stadig noget, der skal betales. Hvis vi kan få kompensationen, så tror jeg måske, at det vil være nok til at holde forretningen kørende i to måneder.

Læs også Følg corona-situationen: Så store er bøderne for at overtræde corona-påbud

Laura Jørgensen er dog ikke i tvivl om, at det kan komme til at gøre en afgørende forskel for hendes forretning, hvis forslagene bliver vedtaget.

- I går var det hele håbløst, men jeg tror godt det kan redde rigtigt mange.

Indtil videre kan hun altså ånde lettet op, men hun kommer, ligesom så mange andre, til at følge udviklingen tæt.

- Jeg sover bedre i nat, det er sikkert, men helt lettet er jeg ikke, fortæller Nyborg-frisøren.