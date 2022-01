Selvtest skal holde skoler åbne: - Jeg er helt tryg ved, at de får det gjort

535 selvtest lå tirsdag klar til udlevering på Vibeskolen, der har afdelinger i Aunslev og Ullerslev. Det passer med de 535 elever, der onsdag vender tilbage til klasseværelset.

Gennem dagen er forældre kommet forbi for at hente de selvtest, der skal sikre, at der ikke sker stor smittespredning. Ifølge sundhedsmyndighederne er massiv testning noget af det, der skal være med til at sikre, at skolerne kan forblive åbne.

- Jeg er helt tryg ved, at forældrene nok skal få det gjort. De plejer at være gode til at støtte op om de tiltag, vi laver her på skolen, siger Karen Rasmussen, der er skoleleder på Vibeskolen.