Siden dødsulykken på Storebælt: Godsvogne med løse trailere er konstateret mindst tre gange

Da traileren på en godsvogn vippede på vej over Storebælt onsdag, var det ikke første, men mindst tredje gang efter togulykken på Storebælt i januar 2019, at en godstrailer ikke var ordentlig fastspændt.

I en rapport fra Havarikommissionen fra december 2019 fremgår det, at der allerede samme år var to yderligere sager.

Udover de to og den nye sag fra i onsdags har souschef i Havarikommissionen Bo Haaning kendskab til en sag fra 2020, som kan skyldes forkert læsning eller andre forhold.

Dog er der i de tre sager ikke sket ulykker, og derfor kan antallet af sager med løse trailere på godsvogne reelt være lang højere. Havarikommissionen har nemlig en risikobaseret tilgang til de mange indrapporteringer, kommissionen hvert år modtager. Det betyder, at langt fra alle sager undersøges.

- Vi skal undersøge, hvis der er sket en ulykke, mens vi kan vælge at undersøge det, hvis der kan være en særlig risiko, siger Bo Haaning.

Trailer ikke fastlåst

Mindre end to måneder efter, at otte personer mistede livet i ulykken på Storebæltsbroen, da en trailer rev sig løs fra et godstog og ramte et modkørende lyntog, var endnu en trailer løs.

Det skete 28. februar 2019, hvor et godstog fra Tyskland blev standset i Padbrug på grund af en mistanke om, at traileren på en af togets vogne ikke var spændt rigtigt fast. De efterfølgende undersøgelser viste, at sættevognstraileren var korrekt fastlåst, men at en højdejustering var blevet forskud, så traileren ikke var vandret placeret.

Senere samme år - 6. november 2019 - var en trailer slet ikke låst til sin godsvogn. Det blev ikke opdaget inden togets afgang, men først ved ankomststationen, hvor man kunne konstatere, at trailerens hovedbolt var placeret i, men bag det sted, den skulle låses fast.