Sjældent russisk spionskib set ved Storebælt

Det sjældent sete russiske spionskib "Chusovoy" sejlede i dag under Storebæltsbroen. Det erfarer Danwatch.

Det startede søndag 6. oktober udenfor Grenaa, hvor en russisk slæbebåd sejlede rundt i timevis, før det satte kurs mod Storebælt, hvor 'Chusovoy,' som tilhører Putins nordlige flåde, pludselig også blev opdaget.

- Slæbebåden kan have lagt kabelføringer ud nær en havvindmøllepark tæt på Grenaa. Har den det, og har Chusovoy været i nærheden på samme tid, så er der en sandsynlighed for, at der er foregået noget. Men det kan også have været en transitpassage, siger Jens Wenzel Kristoffersen, flådeanalytiker ved Nordic Defence Analysis.



Skibene var under tæt overvågning af et dansk patruljefartøj.