Skadet skib med 20.000 kilo sprængfarlig last passerer Fyn

Et fragtskib lastet med 20.000 tons sprængfarlig ammoniumnitrat fra Rusland skal efter planen passere gennem dansk farvand i weekenden - også Storebælt. Det skriver TV 2.

Skibet er skadet og har tidligere søgt om havneplads i Norge for at udbedre skader på skruen og sprækker i skroget, skriver medierne Danwatch og Information. Norge afslog anmodningen.



Ifølge den norske myndighed Direktoratet for Civilbeskyttelse og Beredskab (DSB) består skibets last af 20.000 tons ammoniumnitrat, som er det samme stof, der eksploderede på havnen i den libanesiske hovedstad Beirut i 2020, hvor omkring 200 mennesker blev dræbt.

MV Ruby, som skibet hedder, får lodsassistance fra det danske selskab DanPilot, og både Forsvaret og Søfartsstyrelsen udtaler til TV 2, at de følger skibets færden nøje.



Skibet befinder sig ifølge skibsovervågningstjeneste MarineTraffic lige nu mellem Skagerrak og Nordsøen og er på vej mod havnebyen Klaipeda i Litauen for at blive repareret.

Myndighederne i Litauen har dog allerede afvist ansøgningen om at lægge til havn i Klaipeda, medmindre skibet når at losse hele sin last i en anden havn inden da, skriver Danwatch.