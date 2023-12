Skandalesag fra Nyborg ender på ministerens bord

Folketingsmedlem Karina Adsbøl (DD) trækker nu socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) ind i sagen om dårlig sagsbehandling på børne- og socialområdet i Nyborg Kommune.

Karina Adsbøl beder i et paragraf 20-spørgsmål ministeren redegøre for, hvilke initiativer vil tage for at rette op på socialområdet i Nyborg.

- Vil ministeren kommentere indslaget fra den 14. december 2023 på TV 2 Fyn om forholdene på børne- og socialområdet i Nyborg Kommune, og vil ministeren redegøre for, hvilke initiativer ministeren vil tage for at rette op på socialområdet i Nyborg?

Også det fynskvalgte folketingsmedlem Mai Mercado (K) har stillet spørgsmål til socialministeren.

- Vil ministeren indhente en redegørelse på baggrund af den skandale i Nyborg Kommune med blandt andet forældre til børn med handicap, der ikke har fået den hjælp, de har behov for og krav på?