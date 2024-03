I et ugebrev til elever og forældre fra Nyborg Private Realskole opfordrer skoleleder Per Larsen eleverne til at tænke over, om deres påklædning er passende, skriver DR.



Særligt mavebluser og hængerøvsbukser nævnes som eksempler på tøj, hvor skolen gerne ser, "at man har tøj udover til at dække".

- Vi anmoder for eksempel drenge med hængerøvsbukser om at bære en t-shirt, der dækker bagdel og underbukser og piger med crop tops om at tage en trøje udenpå, lyder det blandt andet i brevet.