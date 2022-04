Skolebestyrelsesformand og partikammerat afviser kendskab til sager om Jesper Nielsen

Er det tilfredsstillende, at du som formand ikke blev orienteret?

Det, synes jeg, er svært at svare på, men jeg kender styrelsessvedtægten og henholder mig til, at fyring af en medarbejder ikke er et anliggende for bestyrelsen.

Burde skolens ledelse i lyset af sagens alvorlige karakter ikke have haft så meget politisk fornemmelse, at den havde orienteret bestyrelsen?

Nej, for det skal den ikke ifølge de retningslinjer, der er for opgavefordelingen mellem bestyrelse og ledelse.

Professor i ledelse: Der skal stilles spørgsmål

Anja Kongsdal burde dog ikke stille sig tilfreds med, at hun ikke blev orienteret om sagen, før hun læste om det i pressen.

Sådan lyder det fra Kurt Klaudi Klausen, der er professor i ledelse ved Syddansk Universitet.

- Hun har ret i, at personalesager ikke er et anliggende for bestyrelsen, men når der er tale om en så graverende sag, så undrer det mig meget, at hun skal høre om det i avisen. Det ville have været rettidig omhu at spørge ind til det.

Hvorfor egentlig det? Hun siger, at der er klare regler for, hvad bestyrelsen skal tage sig af, og hvad ledelsen skal tage sig af. Det her er en personalesag og dermed fortroligt.

- Det er også fuldstændig korrekt, men det er ikke at bryde fortroligheden, at bestyrelsesformanden spørger ind til det.