Slået ned med koben: Overraskede to tyve i sit hjem

Den 38-årige mand fra Ullerslev var gået en tur for at lufte sin hund. Da han kom tilbage til sit hus på Kløvervej, opdagede han to mænd, der var ifærd med at bryde ind i hans hus.

De to tyve forsøgte at skaffe sig adgang til huset med et koben gennem et vindue.

- Da husets ejer ville afbryde dem i deres forehavende, opstod der håndgemæng, og den 38-årige mand blev slået i hovedet med et koben, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Kenneth Taanquist.

Herefter flygtede de to mænd til fods ud af haven.

- Manden har det efter omstændighederne godt. Han slap med nogle lette knubs, siger vagtchefen.

Fyns Politi vil meget gerne i kontakt med naboer eller andre vidner, der har set to mænd luske rundt i villakvarteret omkring Kløvervej i Ullerslev.

Politiet efterlyser to mænd på omkring 25-30 år. De var formentlig polakkere og 170 og 190 cm høje. Begge var kraftigt bygget.

Den ene var iført en sort hue og grå bukser, men den anden mand bar sort hættetrøje og blå cowboybukser.

Politiet kan kontaktes på 112.