Slot og sportsfiskere i strid om historisk dæmning

Det er en nærmest uløselig strid, Teknik og Miljøudvalget i Nyborg Kommune mandag skal drøfte. En strid eller interessekonflikt, der har stået på i årevis. Ja, nærmest i århundreder.

Uanset hvilken beslutning udvalget kommer frem til, så vil der være nogen, der er utilfredse.

Jeg opfatter ørredfiskeri som et modelune. Det svarer jo lidt til, at hvis man lod jægerne indrette hele landbrugslandet efter den bedste jagt. Erland Porsmose, direktør for Østfyns Museer

Striden handler om Kullerup Sluse - eller rettere dæmning.

Historien begynder helt tilbage i 1200-tallet. Her blev der bygget en opstemning, Kullerup Slusen, der ledte vand fra Vindinge Å over en en gravet kanal, der så skulle lede vand og drikkevand ind til området omkring Nyborg Slot.

Den nutidige strid handler om havørreder eller rettere deres yngel kaldet smolt. I følge Danmarks Sportsfiskerforbund og Nyborg Sportsfiskerforening kan smolten ikke finde vej, og ender som føde for gedder i voldgravene ved Nyborg Slot.

Læs også Nyborg Slot til eksamen: Nu vil Nyborg være verdensby

Ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund er vurderingen, at mindst halvdelen af havørrederne ikke finder vej ud i havet, men i stedet ender de i voldgravene ved Nyborg Slot og dør.

- Problemet er, at de bliver ædt. Der er mange store gedder i voldgraven, og de æder de små ørreder. Det er et ekstremt stort problem. Vindinge Å er Fyns næststørste å, og spærringen ved Kullerup Sluse ligger så tæt ved udløbet, at det kun er en lille del af åen, der er produktiv, siger Frank Hansen, der er formand for Nyborg Sportsfiskerforening.

01:21 - Der er mange store gedder i voldgraven, og de æder de små ørreder. Det er et ekstremt stor problem, siger Frank Hansen, der er formand for Nyborg Sportsfiskerforening. Video: Fotograf: Ole Holbech Redigering: Ole Holbech Luk video

Nyborg og Nyborg Slots DNA

Sportsfiskerne vil derfor have dæmningen ved Kullerup Sluse fjernet, så den igen kan få sit oprindelige forløb. Et pumpeanlæg skal så i stedet pumpe vand op i kanalen og ind til voldgravene ved Nyborg Slot. Men det er vil fjerne Nyborg og Nyborg Slots DNA, siger Erland Porsmose, direktør for Østfyns Museer.

- Det vil være et overgreb på vores kulturarv, og det, der definerer byens DNA, siger Erland Porsmose.

- Og så i disse bæredygtighedstider, at man overhovedet at tænke sig,at etablere et stort pumpesystem afhængig af elforsyning af hensyn til at få ørrederne forbi. Det er ikke en løsning, jeg overhovedet kan anbefale.

02:14 - Det vil være et overgreb på vores kulturarv, og det, der definerer byens DNA, siger Erland Porsmose. Video: Fotograf: Ole Holbech Redigering: Ole Holbech Luk video

Skal drøftes mandag

Sagen skal drøftes på Teknik og Miljøudvalget mandag, og formanden for udvalget Per Jespersen (S) hælder til pumpeløsningen.

- Vi vil ikke kunne træffe en beslutning, der kan gøre alle tilfredse. Men sådan er det i politik. Hvis vi kan blive enige i udvalget, kan beslutningen tages allerede mandag, siger Per Jespersen (S).

Erland Porsmose, direktør for Østfyns Museer, har fået foretræde for udvalget mandag. Han håber at få pumpeløsningen droppet. Han forstår ikke, at ørredefiskeri er vigtigere end kulturarv.

- Jeg opfatter ørredfiskeri som et modelune. Det svarer jo lidt til, at hvis man lod jægerne indrette hele landbrugslandet efter den bedste jagt.