Slotsprojekt: Alle venter på minister-udspil

Der kom ikke hvid røg ud af lokalet efter topmødet om Nyborgs slotsprojekt onsdag mellem kulturminister Joy Mogensen og formanden for Folketingets kulturvalg, Hans Chr. Schmidt (V).

Til TV 2 Fyn sagde Hans Chr. Schmidt efter mødet, at sagen er i god gænge og bevæger sig i en god retning.

- Vi drøftede blandt andet den bekymring, som flere i kulturdvalget har om Miljø- og Fødevareklagenævnets retsstilling, hvis Folketinget træffer en anden beslutning. Jeg forventer, at ministeren kommer med et udspil, siger Hans Chr. Schmidt, der henviser til Joy Mogensen.

Hun var ikke at træffe efter mødet onsdag og vendte ikke tilbage på TV 2 Fyns henvendelse.

Jane Heitmann, fynsk folketingsmedlem for Venstre, mener, at kulturdvalget nu bør oplyses mere om sagen på et lukket møde med eksperter.

Læs også Nyborg Slot: Topmøde onsdag om slotsombygning

- Der er tale om meget kompliceret strof. Det ville være rart, hvis udvalgsmedlemmerne i fællesskab kan blive klædt på med alle facetter om sagen, siger hun til TV 2 Fyn.

Udvalget har haft foretræde af både tilhængere og modstandere af projektet til 351 millioner kroner.

På nuværende tidspunkt ser der ud til at være et flertal i Folketinget bestående af Venstre, Socialdemokratiet og Radikale Venstre for at vedtage en anlægslov, der gør det muligt at gennemføre det oprindelige projekt trods Miljø- og Fødevareklagenævnets afslag.

Kulturminister Joy Mogensen mødes fredag virtuelt med repræsentanter for Nyborg Byråd samt direktør for Østfyns Museer, Erland Porsmose og leder af Nyborg Slot, Mette Thøgersen.