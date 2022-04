Smidt ud: Byrådsgruppe ekskluderer Jesper Nielsen efter forsøg på at købe nøgenfotos

Det skriver byrådsgruppen i en pressemeddelelse.

- Byrådsgruppen har meddelt at der ikke længere er tillid til Jesper Nielsen og derfor er parterne blevet enige om at Jesper Nielsen trækker sig med øjeblikkelig virkning.

- Den socialdemokratiske byrådsgruppe tager kraftigt afstand fra Jesper Nielsens handlinger, står der i pressemeddelelsen.

Det ekstraordinære gruppemøde i den socialdemokratiske byrådsgruppe i Nyborg kommer på baggrund af oplysninger fra Ekstra Bladet.

Oplysninger, der afslører, at Jesper Nielsen, som er formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og tidligere borgmesterkandidat i Nyborg, forsøgte at købe nøgenbilleder af en 17-årig pige.

Opdateres...