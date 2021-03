Smitten falder i Nyborg: - Vores fælles indsats hjælper

Man har længe kunnet se lange køer til coronatest i Nyborg Kommune, der den seneste tid har kæmpet med høje smittetal med corona.

Lørdag var ingen undtagelse i kølængden, selvom incidenstallet endelig er på vej ned i kommunen igen.

Fredag lå incidenstallet på 159,5, mens det lørdag ligger på 135, og der er kun registreret ét nyt smittetilfælde i den østfynske kommune det seneste døgn.

- Vi har fået et ordentligt spring i dag i forhold til tallene, og det er vi så taknemmelige for, siger Marianne Stentebjerg, der er direktør i Nyborg Kommune.

Vores strategi er at teste, teste og teste Marianne Stentebjerg, direktør, Nyborg Kommune

Slapper ikke af

Selvom incidenstallet har taget et dyk, er Nyborg Kommune stadig den kommune på Fyn med det absolut højeste incidenstal.

Incidenstal Incidens er et mål for antallet af nye sygdomstilfælde i en befolkningsgruppe i løbet af en given tidsperiode. For overvågning af covid-19 benyttes primært kumuleret incidens, som er den samlede andel af befolkningsgruppen, der fik sygdommen i hele tidsperioden. Kilde: Statens Serum Institut Se mere

Derfor har Nyborg Kommune heller ikke planer om at begynde at slappe af med testene nu - tværtimod.

- Vores strategi er at teste, teste og teste, siger Marianne Stentebjerg og tilføjer:

- Når vi talt med Styrelsen for Patientsikkerhed, så siger de også, at det er den rigtige strategi, men at vi så også skal forvente at finde flere smittede. Og sådan har det også været det sidste stykke tid, forklarer hun.

Fælles indsats

Det er jo fantastisk, at man kan stå sammen og blive testet, så det hele kan blive bedre igen Tobias Poulsen, Frørup

Foran kulturstedet Bastionen i Nyborg er flere af de nytestede borgere glade for, at det går den rigtige vej med smitten.

- Det er jo fantastisk, at man kan stå sammen og blive testet, så det hele kan blive bedre igen, siger Tobias Poulsen og bliver bakket op af sin mor:

- Vi har jo nærmest været isoleret i rigtig lang tid og har ikke set ret mange for at kunne være med til at gøre en indsats for, at vi kan få lukket op igen. Og så er det jo rart, når det lykkes, siger Annette Poulsen under mundbindet.

Tobias og Anette Poulsen er glade for, at smitten er begyndt at falde i deres kommune igen. Foto: Ida Alstrup Klausen

Nu håber både borgere og kommunedirektør, at det er på vej mod et pænere incidenstal i Nyborg.

- Det er godt at høre, at vores fælles indsats hjælper, og det ser vi forhåbentligt en tendens til nu. Vi ligger rigtig højt på test, når vi sammenligner os med andre kommuner, og det fortsætter vi med, for det er den eneste måde at komme tilbage til normale tilstande igen, fastslår Marianne Stentebjerg.