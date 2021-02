Smitten spreder sig: Bliv testet i venteværelse på banegården

Onsdag var incidenstallet i Nyborg på 165,8, hvilket er det absolut højeste blandt de ti fynske kommuner. Og torsdag er der registret seks nye smittede i forhold til onsdagens tal, så incidenstallet nu er oppe på 184,6. Til sammenligning har Odense det næsthøjeste incidenstal på 115,1.

Derfor sætter kommunen nu ind med nye initiativer for at bremse smitteudviklingen.

Vi skal forhindre, at smitten krydser kommunegrænserne Marianne Stentebjerg, direktør, Nyborg Kommune

- Vi har brug for at få knækket kurven, og derfor etablerer vi nu to nye lyntest-centre, siger direktør i Nyborg Komune Marianne Stentebjerg.

Nyborg er en af landets største pendlerbyer, og derfor sætter kommunen nu ind direkte ved det største trafikale knudepunkt for at undgå, at smitten spreder sig fra Nyborg til andre landsdele.

- Vi har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, og derfor etablerer vi nu et lyntest-center i et venteværelse på Nyborg Banegård, så man kan blive testet og få resultatet på få minutter, mens man er på vej, siger Marianne Stentebjerg.

- Vi skal forhindre, at smitten krydser kommunegrænserne, siger hun.

Svar på tre minutter

De rejsende vil blive gjort opmærksom på det nye center med store pile og store plakater i pangfarver. Passagerne, der bliver testet, kan få svar på om de smittede i løbet af tre-fire minutter. Testen foregår via en podning i næsen.

- Hvis man er positiv, så bliver man sendt direkte videre til en pcr-test, siger Marianne Stentebjerg.

Udover det nye testcenter i venteværelset på banegården, åbner kommunen også et lyntest-center ved Birkhovedskolen i Svanedamsgade.

- Vi sætter ind på en række områder for at begrænse smitteudviklingen, og centeret ved Birkhovedskolen henvender sig til alle nyborgensere. Derudover har vi også et fast regionalt testcenter, siger hun.

Kommunen krisestab vurderer dagligt situationen, men indtil videre griber kommunen ikke ind over for daginstitutioner og skoler, der er åbent for de mindste klasser.

- Vi har kun haft mindre smitteudbrud i skoler og daginstitutioner. Smitten i Nyborg er koncentreret omkring private hjem, siger Marianne Stentebjerg.

