Smittetryk faldet: Nyborg fortsætter kampen mod coronavirus

Nyborg har den seneste uge kæmpet mod corona, men nu er smittetrykket igen faldet.

Byen havde i sidste uge den største procentvise stigning på Fyn. Her havde de ni nye sygdomstilfælde, som betød at det såkaldte incidenstal steg til 31,3. Incidenstallet viser antallet af smittede per 100.000 indbyggere målt over syv dage. Nu er tallene faldet, og det glæder byens Borgmester Kenneth Muhs (V).

- I sidste uge stod vi med ti smittede. Gårsdagens tal viste én smittet, og det betyder, at vi nu har et incidenstal på 3,1, siger borgmesteren.

Det vil sige, at Nyborg ikke længere får skærpet opmærksomhed fra sundhedsmyndighederne. Alligevel holder byen fast i nogle af de indsatser, som de har sat i værk.

- Vi må ikke slække på vores indsatser. Det rigtig ubehagelige ved det her er, at det kan gå den anden vej, og der er ingen garanti i noget som helst af det her, siger Kenneth Muhs.

Gymnasiet fortsætter med mundbind

En indsats på Nyborg Gymnasium er at alle lærere skal bære mundbind. Og selvom smittetrykket er faldet, er det stadig noget de holder fast i.

- Vi har fået 200 elever fra 40 forskellige nationer, og derfor er det sådan et forsigtighedsprincip om, at vi godt lige vil fortsætte i 14 dage, siger Henrik Vestergaard Stokholm, der er rektor på Nyborg Gymnasium.

Udover mundbind har gymnasiet også indført coronaguides, der skal holde styr på at retningslinjerne overholdes.

- De hjælper eleverne med at holde afstand, og hjælper med at holde til højre og guider dem ind og ud ad kantinen, forklarer rektoren.

Han synes, at eleverne har taget godt imod de nye tiltag, og mener at kunne se en adfærdsændring hos dem.

Afstand og håndsprit

Spørger man nyborgenserne har de da heller ikke tænkt sig at slække på tiltagene.

- Det bliver en rutine og vane, og det må vi bare finde os i at sådan er det, siger Helge Langkilde Rasmussen, der er pensionist i Nyborg.

Han har tænkt sig at fortsætte med at holde god afstand og spritte hænder af, også selvom smittetrykket falder.

Også hos Lauses Grill holder de fast i de tiltag, som de hele tiden har haft. Her har de ensrettet og ingen ophold indenfor.

- Vi har lavet en regel om, at når folk har burgt stolene udenfor, så vipper de dem, så vi kan se, at vi skal ud og spritte af, før den næste kommer, siger Lene Ringsmose, der er ejer af Lauses Grill.