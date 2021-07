Smugkig: Tidligst om tre år åbner Nyborg Slot - men nu kan du få et kig bag murene

- Det synes jeg selvfølgelig er rigtig træls. Selvom vi er indstillet på, at der kommer forsinkelser i sådan et projekt, er der jo en usikkerhed lige nu omkring, hvornår vi kan genåbne igen. Det er faktisk næsten det værste, at vi ikke har en eksakt dato, siger Mette Thøgersen.



Skulle det ske, at der i Folketinget er flertal for en ny anlægslov, som det kræver for at genoptage arbejdet uden for slottets mure, kan Nyborg Slot muligvis åbne i 2024. Hvis det derimod er en revision af den nuværende museumslov, vil det tidligst være i 2025.

Første del af restaureringen af det gamle slot begyndte i 2017.