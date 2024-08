Snart er det slut med den ikoniske gule vandrejournal: - Det er på høje tid!

I mere end 50 år har gravide selv skullet medbringe deres svangerjournal på en lap papir med håndskrevne noter. Nu er den velkendte gule konvolut, bedre kendt som vandrejournalen, meget tæt på at være fortid.



Konvolutten skal med til hver graviditetsundersøgelse, og i den udveksler praktiserende læge, sygehus og jordemoder oplysninger om både kvinde og barn. Halvdelen af den gule konvoluts indhold er nu blevet digitaliseret, og det har den praktiserende læge Eilif Hedemann fra Lægehuset Enghavevej i Nyborg ventet på i 20 år.

- Jeg synes, det har været oldnordisk at arbejde med. Det er på høje tid, vi får gjort en ekstra indsats for digitalisering i sundhedsvæsnet. Mest af alt, fordi det, vi har mest brug for, er tid med patienterne, siger Eilif Hedemann.

Når kvinden første gang kommer til læge, efter de lyserøde streger har vist sig på graviditetstesten, skal hun besvare op mod 45 spørgsmål om alt fra civilstand, ønsker om scanninger, tobaks- og alkoholvaner og tidligere indlæggelser. Denne del af vandrejournalen er nu gjort digital, hvilket betyder, at den gravide udfylder spørgeskemaet hjemme allerede inden første konsultation.

- Førhen var det lidt noget sekretærarbejde, vi sad og lavede. Nu kan vi bruge tiden på det vigtige; nemlig at spørge ind til, hvad der kan være af bekymringer, forventninger eller specielle hensyn, vi skal tage, fortæller Eilif Hedemann.

Mindre klinisk konsultation

Den gule konvolut er for mange synonym med at vente sig, og de to streger på graviditetstesten cementeres for alvor, når konvolutten udleveres. Det gjorde de også for 26-årige Julie Elze, der venter tvillinger til december.

- Det er meget hyggeligt med det gammeldags papir, men man kan godt blive lidt forvirret over det. Man er også lidt bange for, at man pludselig får det tabt, eller nogen ser noget, de ikke skal, siger hun.