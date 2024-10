Snart kan gravemaskinerne gå i gang ved Nyborg Slot

I sommer sendte Kulturministeriet et nyt lovforslag om Nyborg Slot i høring. Tirsdag oplyser Kulturministeriet, at anlægsloven for slottet bliver et af årets første i 2025.

Bliver anlægsloven vedtaget politisk, er det en af de første kulturinstitutioner der vedtages med en anlægslov, hvor klageinstanser ikke senere kan bremse projektet.

- I denne uge fremsætter jeg anlægsloven for Nyborg Slot. Den skal sikre, at vi hurtigt kan få gang i gravemaskinerne, så vi kan opleve Nyborg Slot i al sin pragt, siger kulturminister Christina Egelund (M) i en pressemeddelelse.