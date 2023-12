Socialdemokratiet: Tilliden til borgmesteren er væk

Sonja Marie Jensen, gruppeformand for Socialdemokratiet i Nyborg, fortæller onsdag til TV 2 Fyn, at partiets tillid til borgmester Kenneth Muhs (V) er væk.

Det sker ovenpå en række sager, men senest sagen om en socialafdeling i Nyborg, som gennem en årrække har svigtet hundredevis af borgere. Det kom frem i sidste uge.

- Tilliden til borgmesteren er helt væk. Den lå i forvejen på et lille sted, siger Sonja Marie Jensen.

Socialdemokratiet har syv af 25 medlemmer i Nyborgs Byråd.

Tirsdag kom det frem, at Kenneth Muhs har kendt til problemer på socialområdet siden 2019, hvor Socialstyrelsens Task Force gjorde politikere i kommunen opmærksomme på lovbrud i sagsbehandlingen.

Sonja Marie Jensen fortæller, at hun tirsdag til et byrådsmøde i Nyborg blev overrasket over de forældre som dukkede op, og fortalte at de havde kontaktet borgmesteren direkte om lovbrud, ulidelig lang sagsbehandling og svigt af børn.

- Der er der nogle ledere der ikke har løftet den opgave de har lovet os (i forvaltningen red.), men når du gang på gang på gang på gang på gang får borgerhenvendelser, som borgmesteren har fået, og så har han bare ladet være med at gøre noget. Det synes Jeg er helt galt, siger gruppeformanden.

En ting er, at du giver borgmesteren ansvaret. Du har jo også selv, som kritisk opposition, et ansvar for, at de her sager, de bliver belyst. Hvad har du som kritisk oppositionspolitiker i Nyborg Kommune gjort for at få løst det her problem?

- Blandt andet har vi jo de sidste, ja nærmest ved samtlige budgetforhandlinger, stillet forslag om at gøre noget ved sagsbehandlingstiderne eller investere i vores specialiserede socialområde. Siden Jeg har startet med at forhandle budgetter i 2018, så er det altid et punkt, Vi har haft med, siger gruppeformanden.

Dårligt klima i byrådssalen

Ud over at partiet ikke længere har tillid til Kenneth Muhs (V) i rollen som borgmester, ærgrer det Sonja Marie Jensen, at der er store spændinger i luften i byrådssalen.

Her beretter hun om en hård tone, som hun betragter som latterliggørelse og negligering af de synspunkter Socialdemokratiet forsøger at føre frem.

Hvad gør I for, at man får klinket skårene eller enderne til at nås i byrådssalen?

- Jamen, blandt andet så italesætter vi jo, når man ikke opfører sig ordentligt i byrådssalen. Det gjorde jeg også i går på byrådsmødet, beretter gruppeformanden.

Sonja Marie Jensen mener også her, at borgmesteren bør bære et ansvar for at skabe en ordentlig tone i forbindelse med byrådsmøder.

TV 2 Fyn har forsøgt at komme i kontakt med borgmester Kenneth Muhs i relation til sagen, hvilket ikke har været muligt i dag. Flere af Kenneth Muhs partifæller tilkendegiver dog, at de har fuld tillid til borgmesteren endnu.