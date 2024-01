Socialminister kan bede om flere redegørelser fra Nyborgskandale

Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er flere gange blevet bedt om at tage stilling til Nyborg-skandalen, hvor politikere og forvaltning i flere år har ignoreret store problemer med sagsbehandling på socialområdet.

I et dugfriskt svar, løfter hun sløret for, at hun kan finde på at bede Nyborg Kommune om endnu flere redegørelser, end den ene hun allerede har bedt om i Charlottes sag, som nu har varet otte år.

- Når redegørelsen foreligger, vil jeg sende den til udvalget. Derudover er ministeriet i gang med at tage stilling til, om der skal indhentes yderligere redegørelser fra Nyborg Kommune, skriver ministeren.

Ministeren slår i sit svar samtidig fast, at hun forventer Nyborg Kommune - politikere såvel som forvaltningen - vil leve op til deres ansvar og ikke begå lovbrud.

- Jeg vil gerne slå fast, at man som borger i Nyborg Kommune skal kunne stole på, at kommunen foretager en god og korrekt sagsbehandling i sager på socialområdet. Det er helt afgørende for både børn, unge og forældres retssikkerhed og trivsel, skriver socialministeren.