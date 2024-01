Socialministerie vil indsætte taskforce i Nyborg

Socialministeriet har sendt et tilbud om et "længerevarende forløb" med en taskforce på børnehandicap-området i Nyborg Kommune, fremgår det af Social- og Handicapudvalgets dagsorden for et møde den 31. januar.

Hvis kommunen takker nej til forløbet, vil Social- og Boligministeren samt Folketingets Socialudvalg blive orienteret, fremgår det af henvendelsen til kommunen, som allerede blev sendt den 3. november 2023.

Det er da også socialforvaltningen i Nyborg Kommunes anbefaling, at udvalget takker 'ja' til forløbet, fremgår det af dagsordenen.

Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har tidligere kommenteret på det omfattende svigt, der har været på socialområdet i Nyborg Kommune i en årrække:

- Jeg vil gerne slå fast, at man som borger i Nyborg Kommune skal kunne stole på, at kommunen foretager en god og korrekt sagsbehandling i sager på socialområdet. Det er helt afgørende for både børn, unge og forældres retssikkerhed og trivsel. Derfor må der selvfølgelig ikke ske fejl og lovbrud i sagsbehandlingen, sagde hun.