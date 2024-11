I forbindelse med åbningen af Elgigantens nye varehus i Nyborg i 2025, så leder elektronikgiganten efter op mod 40 nye medarbejdere.

Derfor slår de i samarbejde med jobcentret i Nyborg dørene op for en informationsaften 3. december, hvor nysgerrige kan komme og blive klogere på de typer af jobs, der kommer til at være brug for.

Mødet finder sted på jobcentret i Nyborg og kræver tilmelding.

Elgigantens nye varehus i Nyborg forventes at åbne dørene for kunder i løbet af foråret 2025.