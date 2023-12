Sonja Marie Jensen skrotter borgmesterdrømmen: - Jeg kan ikke holde til politik længere

Grønlandstur spillede en uventet rolle

Derudover har hun netop været på Grønland i seks uger, hvor hun havde orlov fra byrådet. Det endte med et tilfælde at blive medvirkende til hendes beslutning.

Mens hun var væk, skiftede Nyborg Kommune mailsystem. Det betød også, at hun ikke kunne tilgå mange af de digitale platforme, hun normalt kommunikerer på. De eneste måder, hun kunne få nyheder på, var via Facebook eller medierne.

- Det pres, der lige pludselig blev løftet af mig, det gjorde, at jeg lige pludselig oplevede, at min krop på en anden måde fik ro på. Det er skræmmende, hvor lidt der skulle til, for at jeg lige pludselig kunne mærke, at jeg fik det både fysisk og psykisk bedre, siger hun.

Hun understreger dog, at turen til Grønland ikke er den eneste grund til, at hun har valgt ikke at stille op som borgmesterkandidat til næste valg.

- Det er mange ting. Det er en beslutning, jeg har truffet i løbet af de sidste par uger, siger hun.

- Selvfølgelig er der nogle, der har spurgt mig, mens jeg var syg, om jeg var sikker på, at det var en god idé at vende tilbage, og om jeg ikke skulle passe på mig selv.

- Jeg har bare kørt derudad. Jeg kunne overhovedet ikke forstå, at folk spurgte ind til det, siger hun.

Det kan hun dog godt forstå nu blandt andet, når hun ser sig selv på billeder fra tidligere.

- Når jeg sidder og ser billeder af, hvor sindssygt smadret jeg har set ud, så kan jeg virkelig godt forstå, at der er rigtigt mange, der har været bekymret for mig, siger hun.

Stopper ikke på grund af rapport om børnesager

Sonja Marie Jensen understreger, at det aktuelle politiske stormvej i Nyborg ikke har haft noget at gøre med hendes udmelding.

- Jeg vil være ærlig og sige, at jeg overvejede, om jeg skulle vente med at gå ud med det her for at det ikke skulle støje, for det har ikke nogen sammenhæng med sagen, men når man først har truffet beslutningen, skal man ligesom sige det højt, siger Sonja Marie Jensen.

- Indholdsmæssigt har sagen ikke spillet en rolle, men der hvor den har spillet en rolle, det er det her med, at nu sidder vi endnu en gang med en sag, hvor der er blevet lavet fejl over rigtigt mange år, og på en eller anden måde er det så trættende at blive ved med at se ting, som man faktisk har råbt højt om mange år komme som verdens største overraskelse for Venstre, siger hun.

Sagen har dog ikke været udslagsgivende for, at hun har besluttet, at hun ikke skal være borgmesterkandidat til næste valg.



- Det er ikke derfor, jeg har truffet beslutningen. Jeg har truffet beslutningen, fordi jeg er nødt til at have det bedre. Jeg tror også, at jeg havde truffet beslutningen, hvis var kommet hjem fra Grønland, og alt bare havde været super fint, siger hun.

Hun gentager, at der ikke er noget arbejde, som er værd at blive syg for.

- Jeg er 29 år. Jeg skal ikke blive syg hele tiden, siger hun.

Nu vil Sonja Marie Jensen fokusere på sin uddannelse til lærer.

- Jeg bliver sidende i byrådet og gør perioden færdig, men jeg har ikke taget stilling til, om jeg stiller op næste gang, siger hun.

Er det her det sidste, vi kommer til at se til dig i politik?

- Det tror jeg ikke, at jeg har et godt svar på lige nu. Nu skal jeg fokusere på at få det bedre. Som mit helbred er lige nu, så kan jeg ikke være i politik på det niveau, jeg har været, ind til videre.