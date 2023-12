Sonja Marie Jensen stopper som borgmesterkandidat i Nyborg

Den socialdemokratiske spidskandidat til sidste kommunal i Nyborg, Sonja Marie Jensen (S), kommer ikke til at stille op til næste kommunalvalg som spidskandidat for sit parti. Det skriver den unge socialdemokrat i en pressemeddelelse.

- Jeg har gennem længere, tid overvejet min politiske fremtid. Jeg er kommet frem til, at jeg ikke skal være Socialdemokratiets borgmesterkandidat til næste kommunalvalg. Det er den sværeste og hårdeste beslutning, jeg har truffet i mit voksne liv, og det er et valg, jeg er enormt ked af, udtaler hun i pressemeddelelsen

Hun tilføjer, at hun ønsker at fokusere mere på sin uddannelse.

- Men jeg har et ønske om at prioritere min uddannelse til folkeskolelærer. Jeg brænder enormt meget for lærergerningen, og jeg elsker at arbejde med undervisning, læring og trivsel. Det er meget svært at kombinere uddannelse, arbejde og politisk karriere. Og jeg vil gerne bruge mere tid på min uddannelse, end jeg har gjort indtil nu, udtaler hun.

Den unge profil lægger dog heller ikke skjul på, at hensynet til hendes helbred har spillet en stor rolle i beslutningen.

- Det er heller ingen hemmelighed, at mit helbred har været imod mig de seneste par år. Det kommer sig af, at jeg har arbejdet for meget uden at passe på mig selv. Jeg har ikke lyttet til signaler fra min krop, og derfor har den sagt fra på forskellige måder. Intet arbejde er vigtigere end ens helbred. Og jeg er nødt til at indse, at mit helbred ikke kan holde til det politiske liv, jeg har været vant at leve, udtaler Sonja Marie Jensen.

Udmeldingen kommer efter, at der i de seneste uger har været politisk stormvejr i Nyborg, efter en an rapport fra BDO afslørede utallige lovbrud og store mangler i sager om blandt andre socialt udsatte børn.

Der har været stort pres på borgmester Kenneth Muhs (V) i sagen. Senest kom det frem, at Socialstyrelsen allerede i 2019 afleverede en rapport, som hejste mange røde advarselsflag på området. Sonja Marie Jensen (S) har været særdeles kritisk overfor borgmesteren, og hun har udtalt, at hun har mistet tilliden til ham som borgmester.